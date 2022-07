Quels sont les avantages fiscaux de la location de maison et comment en bénéficier ?

UCQPAB patrimoine du bâti est en mesure de vous proposer des solutions offrant de nombreux avantages pour les acquéreurs et pour estimation de prix maison Perpignan : constitution d’un patrimoine immobilier associé à un revenu locatif, possibilité de défiscalisation avec la loi DUFLOT,…

Tout d’abord, il faut savoir que tout propriétaire doit déclarer les gains de la location au titre de l’impôt sur le revenu (revenus fonciers). Deux choix de régimes d’imposition s’offrent cependant à lui :

- Le régime micro foncier : il permet de déclarer de petits revenus locatifs. Cette déclaration est réservée aux ménages investisseurs touchant moins de 15 000 € par an de loyers bruts. Avantages : ce régime prévoit un abattement forfaitaire de 30 % sur le total des loyers bruts perçus, permettant ainsi de couvrir tous les frais liés à ces investissements locatifs.

- Le régime réel : applicable quand les loyers bruts perçus excèdent 15 000 € par an, ce régime consiste à déduire de vos recettes annuelles (loyers et charges) l'ensemble des frais et charges supportés pour leur montant réel, à savoir :

les intérêts d'emprunt ;

les impôts locaux ;

l'amortissement des locaux ;

les frais d'entretien et de réparation ;

les frais de gestion et d'assurances ;

