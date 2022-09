La domotique illumine la rénovation d’une péniche sur l'étang de Saint Nazaire Cabestany

Pour redonner tout son éclat à la péniche « Le Piano Barge » amarrée sur les quais de l'étang de Saint Nazaire - Cabestany (Pyrénées Orientales), sa propriétaire et l’électricien du chantier, spécialiste constructeur rénovation à saint Nazaire et Cabestany, ont fait appel aux solutions Legrand, la référence absolue en matière d’éclairage.

Le lieu du chantier

Arrivée des Pays-Bas, via les chantiers navals de Lorient, la péniche « Le Piano Barge » a choisi les de l'étang de Saint Nazaire - Cabestany (66) pour retrouver un second souffle. Son objectif principal est de donner à vivre une expérience sur l’eau originale, aussi bien sur le plan de la cuisine que du divertissement musical et de l’événementiel festif. Une salle de concert et un restaurant bar accueillent une clientèle principalement composée d’amoureux du jazz et de gourmets. Dans cet environnement contraignant , sa propriétaire et le réalisateur de l’installation électrique ont retenu le système domotique MyHOME et ses écrans tactiles.

Les solutions retenues

L'artisan électricien, a choisi de faire confiance au système Legrand pour la puissance, le courant fort, l’éclairage de secours, la gestion de l’éclairage et l’appareillage. Le configurateur Ma Maison Celiane, intuitif et facile d’utilisation, a permis à l’installateur d’effectuer le câblage et la programmation grâce à sa formation chez Legrand. C’est ainsi que le pilotage des équipements électriques et le calcul de la consommation énergétique ont été réalisés. Tout en assurant le suivi des coûts du chantier.

Grâce aux deux écrans tactiles de MyHOME Céliane avec scénarios, le personnel peut assurer la gestion des deux étages de la péniche. Un tableau général basse tension (TGBT) jaune et 4 tableaux divisionnaires ont été mis en place. L’éclairage de secours est assuré par les blocs Kickspot qui s’intègrent parfaitement dans le décor grâce à leur design contemporain.

L’installateur électricien est tellement ravi des solutions du groupe Legendre qu’il a décidé de les adopter définitivement. Comme elles sont performantes et simples d’utilisation, il n’envisage plus de s’en passer.

Plus d'information sur système domotique MyHOME : https://eduscol.education.fr/sti/ressources_techniques/systeme-domotique-myhome