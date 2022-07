Mandater un agent immobilier pour estimer sa maison

La gazette de l'immobilier

Les Français ont une solide connaissance en matière immobilière, notamment sur les questions d’acquisition, d’achat et de vente de biens et sur les normes énergétiques. Avant de vendre votre maison, il est nécessaire d’estimer la valeur de votre bien immobilier, avec une approximation la plus juste possible. Plusieurs critères de valorisation sont à prendre en compte dans l’estimation du bien. Notre journal de l'immobilier va donc vous aider à mieux appréhender les opération immobilières de vente et d'achat de maisons ou appartements.