Taux immobiliers 2022- l’augmentation se poursuivra en 2023 mais les taux sont encore bas

Les taux continuent d’augmenter en 2022

De nouvelles hausses des taux de crédit immobilier ont été observées au mois d’avril, ce qui porte à environ 0,75% la remontée du coût d’emprunt depuis 6 mois. A la mi-avril, le taux moyen mesuré était de 4,05% sur 15 ans, au lieu de 3,95% à la fin mars, et de 4,25% sur 20 ans pour un taux de 4,20% fin mars. Ces taux moyens grimpent toujours : encore situés à 3,50% sur 15 ans et 3,70% sur 20 ans au début de l’année 2022, cette hausse dépasse désormais les 0,5%.

Mais ils feront baisser les prix de l’immobilier

En 2020, les taux d’emprunt immobilier ont connu une baisse significative qui a engendré une hausse continue des prix de l’immobilier. Cette hausse des prix s’était notamment accentuée avec l’important retour des secundo-accédants sur le marché, moins touchés par cette actuelle remontée des taux.

Sur l’ensemble de l’année 2022, la tendance s’inverserait et l’on s’attend à une stabilisation des prix. En effet, si un « risque de blocage » était évoqué dernièrement, la hausse des taux devrait faire chuter les prix de l’immobilier français, ou, au moins, atténuer la hausse et les stabiliser. Dans les zones dites « non-tendues », on attend une stabilisation au premier semestre et une baisse pour la fin d’année de 5 à 7%. En revanche, pour les autres zones, celles où une pénurie de logements face à la demande est constatée, les prix devraient continuer d’augmenter pour se stabiliser au deuxième semestre.

Le PTZ+, une aide pour devenir propriétaire malgré la hausse des taux

La hausse des taux devrait aussi freiner les projets d’accession à la propriété des particuliers. Une dégradation des intentions d’emprunt chez les ménages a déjà été relevée. Néanmoins, le nouveau dispositif du prêt à taux zéro + (PTZ+) pourra effacer temporairement cette hausse des taux. Il la compensera jusqu’à la fin du premier semestre en permettant aux ménages d’augmenter leur budget d’achat grâce à son effet « solvabilisateur ». En parallèle, les prix pourraient encore augmenter modérément au premier semestre, les ventes conclues étant encore liées à l’activité de la fin d’année 2021.